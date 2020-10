Fiumicino, è in corso il restyling del Lungomare della Salute

Fiumicino – “Inizia a entrare nel vivo il parziale restyling di diversi tratti del Lungomare della Salute di Fiumicino”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“Si stanno realizzando – prosegue l’Assessore – aree dedicate allo svago, ai giochi per i bambini, aree verdi e altre riservate al fitness. I lavori sono iniziati con alcuni mesi di ritardo, una scelta fatta di comune accordo tra Amministrazione Comunale, attività di ristorazione e stabilimenti balneari, per non intralciare loro le attività lavorative nel periodo estivo”.

“Gli interventi – conclude Caroccia – termineranno entro la prossima primavera“.

IN CORSO LAVORI DI RESTYLING SUL LUNGOMARE DELLA SALUTE “Inizia a entrare nel vivo il parziale restyling di diversi… Pubblicato da Comune di Fiumicino su Venerdì 9 ottobre 2020

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino