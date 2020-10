Fiumicino, i Giovani Democratici: “Una petizione per una città più pulita”

Fiumicino – “Negli ultimi anni nel nostro territorio la maggior parte dei cittadini, che paga la Tari, che rispetta le regole del vivere comune e che ha a cuore il nostro pianeta, è costretta a vivere in una città sempre più sporca“. Così, in una nota stampa, i Giovani Democratici di Fiumicino.

“Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti (littering) di piccole o grandi dimensioni si sta spargendo a macchia d’olio in tutte le aree del Comune – dichiara Andrea Zanin, segretario dei Giovani Democratici -. Per questo noi Giovani Democratici insieme all’associazione Alexandrea abbiamo deciso di scrivere insieme una petizione (che si può firmare al link) per richiedere l’installazione di Fototrappole e telecamere nei luoghi in cui più spesso vengono abbandonati i rifiuti, l’assunzione di personale per visionare i filmati e l’installazione di cestini lungo le vie principali della città e nei parchi”.

“Queste richieste rappresentano solo l’inizio di un cambiamento che deve essere principalmente culturale. – conclude Zanin -. Il territorio deve cominciare ad essere visto non solo come cornice, bensì come protagonista di un vivere insieme più sostenibile”.

