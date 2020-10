Metro B, guasto all’alba sulla tratta Laurentina-Garbatella: Atac ha risolto il problema

Roma – Ancora problemi sulla tratta della Metro B che collega il quartiere dell’Eur al Centro di Roma. Un guasto dalle ore 6 di mattina ha mandato nel caos i pendolari nel tratto Laurentina-Garbatella, costringendo le persone a utilizzare le navette bus sostitutive per raggiungere i posti di lavori.

Una scena ormai abituale agli occhi dei pendolari della Metro B di Atac, che in ogni corsa ormai rischiano d’incorrere in svariati tipi di problemi.

Il guasto essendo capitato in un orario di punta (trattandosi della fascia 7-9:30), ha gettato non poche persone nel panico. Nuovamente a Magliana si è riverificato il fenomeno delle banchine piene di pendolari, che non rispettando le distanze di sicurezza sono andate in contrapposizione alle attuali ordinanze anti Covid-19 prese in utilizzo dalla Regione Lazio.

Ma a recare non pochi problemi è stato anche il transito di treni sui binari in direzione Eur (forse per andare alle officine o i depositi Atac), che sostavano sulla banchina di Magliana senza caricare nessuna persona.

Pazienza se i megafoni della stazione ferroviaria disponevano la disponibilità a fruire di un treno vuoto proveniente dalla stazione Laurentina. Il mezzo si è fermato 10 minuti presso la stazione Magliana, con tanto di apertura delle portiere per quello che sembrava un lasciapassare al mezzo per i pendolari. Nulla di tutto ciò è avvenuto, in quanto il mezzo ferroviario alla fine è ripartito senza caricare nessuno e tornando indietro verso la direzione di Eur Palasport.

Il guasto tecnico che andava avanti dalle prime ore dell’alba di oggi, è stato risolto verso le ore 10 dall’Atac anche se i notevoli disagi si sono sentiti per tutti i pendolari protagonisti di quest’ennesimo disservizio.

Numerosissime sono le persone che avrebbero voluto raggiungere il loro posto di lavoro utilizzando oggi la Metro B, trovandosi invece a fare un grandissimo ritardo per i guasti presenti sulla linea ferroviaria.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Eur