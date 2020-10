Nido Girasoli, genitori preoccupati: “Chi lava le lenzuola dei nostri figli?”

Ostia – “Come genitori abbiamo paura per i nostri bambini piccolissimi, poiché da diverso tempo non sappiamo chi lavi le lenzuola dei lettini all’asilo Nido Girasoli”

A scriverci una lettera è il signor Andrea Bielli, che porta il proprio bambino presso l’asilo Nido Girasoli di Acilia.

“Questo è il primo anno che frequentiamo la struttura scolastica, ma da subito ci era stato notificato questo problema legato alle difficoltà di pulire le lenzuola per la rottura della lavatrice.

Le maestre fuori da scuola ci hanno raccontato di come la lavatrice fosse rotta da diverso tempo, ma che la struttura avrebbe provveduto a utilizzare un servizio di ‘lavanderia esterna’ per superare il problema.

Una notizia che inizialmente ci aveva rincuorato, considerato come i bambini che frequentano il nido vanno dall’età di 0 a 3 anni.

Da quello che ci è stato detto dalle insegnanti, visto il problema solo i bambini più piccoli avevano a disposizione le lenzuoline per i loro lettini. Da genitore allora mi chiedo: dove dormano allora i bambini più grandi? Sulla sedia? Non dormono proprio durante le ore di Nido? Purtroppo non abbiamo le testimonianze dirette dei nostri figli, quindi rimaniamo con questo dubbio.

La situazione delle lenzuola è peggiorata pochi giorni fa, quando una maestra ci ha detto fuori da scuola come la famosa lavatrice non sarebbe stata riparata e soprattutto come il servizio di ‘lavanderia esterna’ non fosse mai partito da settembre. Tutto questo nonostante le promesse che ci furono fatte in merito.

La situazione si complica di molto per questi problemi, ma va detto come neanche noi genitori abbiamo potuto mediare una soluzione di compromesso con il Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici dell’Asilo Girasoli. Come famiglie abbiamo proposto di fornire ai bambini le lenzuola pulite portate da casa, così da risolvere un problema che tocca questa scuola: sembra che il Funzionario di riferimento purtroppo ha scartato questa ipotesi, facendo leva sulle procedure anti Covid-19.

Un’idea declinata ma che lascia delle perplessità in noi genitori. Va infatti detto come i cambi di “abito” per i bambini vengono attualmente approvati, non facendo nessun tipo di problema sulle misure anti Covid-19, Quindi perché il cambio di vestitino va bene all’interno della scuola, ma le lenzuole portate da casa invece no? Da diversi giorni ancora nessuno ha saputo rispondermi a questa domanda, che reputo sia anche lecita”.

