Spaccio di droga ad Ostia: in manette quattro persone

Ostia – Proseguono senza sosta i controlli del territorio dei Carabinieri di Ostia: nelle ultime ore, infatti, sono finite in manette 4 persone per droga e una quinta è stata denunciata.

Nel corso di uno specifico servizio antidroga, i Carabinieri della Stazione di Casal Palocco hanno arrestato una coppia poco più che 20enne. Il controllo è scaturito a seguito di insoliti movimenti, notati dai militari nel corso delle loro perlustrazioni, nei pressi dell’abitazione occupata dai due.

Ieri mattina, 8 ottobre, i militari hanno deciso di perquisire la casa, trovando oltre 600 grammi di hashish nascosti, tutto il materiale occorrente per la pesa ed il confezionamento della droga, nonché la somma contante di 550 euro, ricavati dallo spaccio.

I pusher sono finiti in manette, ora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre l’erba, il denaro ed il restante materiale rinvenuto è stato sequestrato.

Un altro spacciatore è stato arrestato dai militari della Stazione di Acilia. Il malfattore, che era sotto lo sguardo attento dei Carabinieri, è stato infine bloccato nel primo pomeriggio di ieri dai militari, che hanno effettuato anche un’accurata perquisizione dell’abitazione dell’uomo.

Le forze dell’ordine hanno trovato circa 30 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, nonché tutto il materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente. Lo spacciatore, un 32enne romano, è finito agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre la droga ed il restante materiale rinvenuto, è stato sequestrato.

Sempre i militari della Stazione di Acilia hanno fermato un giovane alla guida di un’Opel Astra. Il 19enne incensurato è apparso sin da subito molto nervoso e supponendo che avesse qualcosa da nascondere, i Carabinieri hanno deciso di sottoporlo a perquisizione, rinvenendo diverse dosi di hashish.

Poi, sono stati effettuati dei controlli anche in casa dell’autista, dove è stata trovata la somma contante di 6.000 euro, della quale il giovane non è stato in grado di chiarire la provenienza, così é stata ritenuta il frutto dell’attività di spaccio. Il pusher è stato denunciato al Tribunale di Roma, mentre la droga ed il denaro sono stati sequestrati.

Ancora ad Acilia è stato arrestato un 26enne, già noto alle forze dell’ordine, colto sul fatto nell’attività di spaccio. L’uomo dovrà scontare una pena residua di quasi un anno.

