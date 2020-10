X Municipio, Masi: “Con l’evento ‘Ambiente e territorio’ alziamo il livello politico”

Ostia – “Con Fabio Rampelli e Andrea De Priamo abbiamo organizzato l’evento ‘Nuove sfide. Ambiente e territorio’ per cominciare ad alzare il livello del dibattito politico locale sceso ormai, in questi anni, sotto terra”. Così, in una nota, la consigliera del X Municipio di Fratelli d’Italia Mariacristina Masi.

“Grazie alla partecipazione di Francesco Giubilei e di Marco Gervasoni, insieme al responsabile di Fare Verde del Municipio Lara Mignemi, al dirigente locale di Fratelli d’Italia Luca Zamagni e a tanti altri quadri e militanti – spiega Masi -, abbiamo affrontato temi importanti, auspicando politiche tese alla salvaguardia dell’ambiente, che siano però compatibili con una seria ripresa dello sviluppo economico”.

“Il X Municipio si presta molto a riflessioni di questo genere, per le sue peculiarità, come quella di avere il mare, la pineta e una conformazione tale da dover mettere in primo piano un’attenzione maggiore a questi temi. È sempre più necessario tornare ad avere idee e progetti di sviluppo per quartieri chiave, come è quello del mare della Capitale e su questo lavoreremo con dedizione e costanza per trasformare i buoni propositi in interventi concreti a beneficio della città”, conclude la consigliera Masi.

