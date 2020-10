Anche a Formia si celebra l'”Appia Day”: ecco il programma

Formia – Domenica 11 ottobre 2020,alle 18 e alle 19, nel suggestivo sito archeologico della Tomba di Cicerone, Rta Sinus Formianus, in collaborazione con la Soprintendenza e la Città di Formia, propone ” Memorie dall’Appia”. Partendo dal tema dei monumenti sepolcrali costruiti lungo l’Appia Antica, Gianmatteo Matullo, archeologo accreditato presso la Soprintendenza SA-BAP Lazio per le Province di Latina Frosinone e Rieti, introdurrà i partecipanti all’originale tema delle sepolture romane e dei rituali funebri dell’epoca.

Al racconto dell’archeologo, basato su dati scientifici ed effettuato secondo modalità divulgative, consuete nell’ambito delle attività di Rta Sinus Formianus, seguirà una “Narrazione Multimediale” dal titolo “Memorie dall’Appia”; Voci narranti Archeologi Martina Carpino e Gianmatteo Matullo. L’Iniziativa si basa sul racconto multimediale incentrato su una serie iscrizioni funerarie di epoca romana realmente esistenti, che narrano emozioni, aspirazioni,speranze e frammenti della vita quotidiana di duemila anni fa.

La lettura dei testi, di grande impatto emotivo, sarà effettuata a cura degli archeologi della Rta Sinus Formianus e sarà accompagnata dalla proiezione di immagini di grandi dimensioni, sulla superficie della Tomba di Cicerone. Tali proiezioni saranno rese ancora più suggestive da musiche e sonorizzazioni a tema; si intende in tal modo creare un’esperienza immersiva che trasporti i partecipanti nella vita di tutti i giorni di duemila anni fa.

In piena ottemperanza alle normative vigenti inerenti la prevenzione al Covid-19, sono previsti, per i partecipanti, in ingresso, il controllo della temperatura corporea a mezzo scanner,la compilazione di moduli ad essa relativi. Mascherina obbligatoria. La prenotazione è obbligatoria

All’Ingresso il partecipante troverà un gazebo,dove gli operatori di Rta Sinus Formianus provvedera’ ad assisterlo nella compilazione. Sono disponibili dispenser con gel detergente per le mani. All’interno del sito Tomba di Cicerone sono installati due bagni chimici Donna/Uomo a disposizione dei partecipanti. Vengono costantemente disinfettati.

La Tomba di Cicerone sarà aperta a partire dalle 17,30 per consentire il regolare accesso alle sedie. Si ricorda che i posti a sedere sono limitati e conviene prenotare il prima possibile collegandosi al link (clicca qui). Non sono presenti parcheggi ufficiali nelle vicinanze. E’ possibile parcheggiare nello slargo stradale di fronte alla Tomba, mettendo le macchine in fila. Per eventuali informazioni aggiuntive è possibile inviare un Whatsapp al 349.5328280 o mandando una mail a sinusformianus@gmail.com.

