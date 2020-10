Arriva “Passi scuri”, l’isola pedonale artistica sul lungomare di Passoscuro

Fiumicino – Il prossimo 10 ottobre, dalle ore 10.30 alle 18.30, su tutto il percorso del lungomare di Passoscuro verrà allestita una mostra fotografica a cura di Felice del Brocco e di sculture di Thomas Spielmann, il tutto accompagnato da musica live con artisti di strada (Julia & Rip Lonesome Rambler, Giuseppe Ciminello), stand artigianali e vintage.

Nella sede dell’associazione L’isola delle Correnti, in via Valledoria 150/A, verrà ospitata la mostra pittorica di Quinto Tozzi “Il mare in discesa”, con ingresso controllato. Alle ore 12.00 appuntamento con la storica dell’arte Isabella Pompei, che organizzerà una visita guidate ai murales del lungomare intrattenendo il pubblico con rimandi alla storia dell’arte (con prenotazione obbligatoria allo 06.6672038, offerta libera).

All’ingresso a mare di via Torralba dalle ore 11.30 alle 18.30 un susseguirsi di musicisti intratterrà il pubblico con la loro esibizione: Giovanni Petrucciani e Cecilia Capanna, Antonio Zirilli e Damiano Minucci, Alex Valle, Martina Cambi e Alex Mastrangelo, Antonio Ziri.

