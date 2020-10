Covid-19, classi in isolamento a Ladispoli: le regole da seguire per i genitori

Ladispoli – “I dirigenti scolastici e l’amministrazione comunale sono costantemente in contatto con la Asl Roma 4 nel rispetto dei protocolli di salute e sicurezza” ha dichiarato l’assessore alla Pubblica Istruzione, Fiovo Bitti, dopo i primi casi di classi isolate a causa del Covid-19, ha voluto rassicurare e allo stesso tempo informare i genitori degli studenti.

“Purtroppo – ha proseguito l’Assessore – il rischio zero non esiste e, nonostante tutte le precauzioni prese, qualche caso è sempre possibile. In queste ore, il sindaco Grando, dopo aver parlato con il Dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria, ha inviato ai dirigenti scolastici delle scuole del territorio una comunicazione, che spiega ai genitori come comportarsi quando un ragazzo è posto in isolamento a seguito di contatti con casi di Covid-19 in classe“.

“La Asl ha chiarito che, in caso di interruzione della didattica per un caso di Covid-19 e di conseguente quarantena per l’intera classe – ha specificato -, i genitori degli alunni non sono obbligati ad osservare la medesima misura di isolamento“.

“Ovviamente, essendo alcuni minori di 14 anni, questi non possono essere lasciati soli a casa – ha aggiunto Bitti -. Resta inteso che, qualora un genitore presentasse sintomi collegabili al Covid-19, dovrà rivolgersi al medico di medicina generale per le opportune valutazioni” .

“Si ricorda poi che il genitore lavoratore può fruire di agevolazioni in termini di congedo parentale straordinario o di ricorso al lavoro agile. Infatti il Decreto Legge dell’ 8 settembre 2020, garantisce ai tutori la possibilità di restare a casa con i propri figli ed essere tutelati sul lavoro” ha concluso l’Assessore.

