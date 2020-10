Covid-19, picco di contagi in Francia: oltre 20mila nuovi casi in un giorno

Parigi – Picco di contagi in Francia: registrati 20.339 positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto Santé Publique France, precisando inoltre che 62 persone sono morte da ieri per coronavirus.

“Se i contagi aumentano in diversi Paesi europei, non dobbiamo accettare che questo si traduca automaticamente in nuovi lockdown. Ci sono molti interventi possibili e numerose misure che in questi mesi si sono rivelate efficaci e che possono incidere sulla catena dei contagi” ha dichiarato a Ginevra il capo delle operazioni di emergenza dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Mike Ryan.

“Ogni Paese è sovrano nel prendere le sue decisioni, ma quello che vogliamo dire è che il lockdown non è l’unica soluzione – ha precisato l’esperto -. Se si intercettano i positivi, si isolano i contatti, si lavora su sorveglianza, test e tracciamento e si adottano misure di quarantena si possono interrompere le catene di contagio”.

“Ce lo dimostra l’esperienza di questi mesi di alcuni Paesi. Certo, oltre a isolare positivi e contatti, occorre supportare in modo efficace chi è in quarantena – ha sottolineato Ryan -. Ma queste sono le armi che abbiamo, insieme a distanziamento, igiene, mascherine”

“I Governi in questa fase – ha ribadito il Capo delle operazioni di emergenza della Oms – cercano di interrompere la catena di trasmissione. Cosa che può essere difficilissima. Allora voglio ricordare l’importanza di proteggere i soggetti più vulnerabili: gli anziani e i malati cronici“.

“Ma anche di assicurare una comunicazione corretta alla popolazione, ribadire il messaggio di rispettare distanze, igiene e uso della mascherina, dare supporto reale alle persone in quarantena” ha concluso Mike Ryan.

“Dobbiamo essere uniti in questa sfida, ci siamo dentro tutti insieme e ne possiamo uscire solo insieme”, ha chiosato Maria Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell’Oms per il coronavirus. (Fonte: Adnkronos)

