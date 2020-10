Covid-19, strutture alberghiere assistite: in arrivo nel Lazio 500 posti per i pazienti guariti

Roma – “Le strutture alberghiere assistite servono per dimettere pazienti clinicamente guariti che devono completare il periodo di negativizzazione”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

“Sono un setting che il servizio sanitario regionale ha dall’inizio utilizzato – si legge nella nota stampa -, il primo modello è stato il Marriott per il Covid del Policlinico Gemelli, per non sovraccaricare gli ospedali e per chi non aveva modo di fare la quarantena al proprio domicilio”.

“Nel Lazio saranno disponibili a breve oltre 500 posti di tale setting come da aggiornamento della rete Covid”, conclude l’Unità di Crisi.

