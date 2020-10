La Fia decide: nel 2021 4 tappe in più del Mondiale rally

Mentre l’Europa e la stessa Francia fanno i conti con l’impennata dei nuovi contagi, non si fermano i programmi delle organizzazioni sportive. Si lancia il cuore contro l’ostacolo e si pianifica per il prossimo mese di gennaio. Lo fa il rally internazionale.

Si tessano 12 prove per l’edizione del Mondiale 2021. Ma solo in senso provvisorio. Partirà da Montecarlo e arriverà nel lontano Giappone. La Federazione Internazionale dell’Automobile lo decide. Saranno intanto 4 le tappe in più rispetto al normale svolgimento dell’evento, rispetto a quello del 2020, ridotto a causa della pandemia.

Il rally prosegue comunque sulle strade d’Europa. Lo fa questo fine settimana in Sardegna, per poi proseguire in Belgio e poi a Monza. Di seguito il calendario del Campionato WRC 2021:

24 gennaio Monte Carlo;

14 febbraio Svezia;

25 aprile Croazia;

23 maggio Portogallo;

6 giugno Italia;

27 giugno Kenya;

18 luglio Estonia;

1 agosto Finlandia;

22 agosto Gran Bretagna;

12 settembre Cile;

17 ottobre Spagna;

14 novembre Giappone.

(Il Faro online)