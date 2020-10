Piste ciclabili, Energie Per Fiumicino: “Oltre ad essere realizzate, le opere andrebbero mantenute con decoro” 

Fiumicino – La bella stagione ci ha ormai salutato da qualche giorno, ma nonostante ciò e considerando la politica nazionale, molti nostri concittadini hanno usufruito dei bonus che incentivavano una mobilità alternativa, acquistando nuove bici e/o monopattini.

La nostra Amministrazione, che si è battuta sin dal primo giorno di insediamento, per la realizzazione delle piste ciclabili, portando Fiumicino al primo posto tra i Comuni Laziali, prosegue giustamente la sua politica di sviluppo in questa direzione con nuove progettualità e nuovi lavori.

Tra i vari progetti, non possiamo non ricordare la realizzazione della Ciclovia Tirrenica, dove manca ancora il collegamento tra Fregene e Maccarese, il percorso denominato di ”mobilità lenta” tra Maccarese e Passoscuro ed il tratto che completa, attraverso l’argine del Tevere, la stessa Ciclovia fino al confine con il Comune di Roma.

In attesa che le suddette opere vengano completate, siamo costretti a segnalare ancora una volta la mancanza di manutenzione delle ciclovie già in essere. Infatti, oltre a notare che in alcuni tratti la vegetazione riduce la percorrenza delle stesse, non possiamo non evidenziare anche la non funzionalità (da ormai parecchio tempo) delle varie postazioni di assistenza sparse su alcuni tratti. Ricordiamo che oltre ad essere realizzate, le opere andrebbero mantenute con decoro” – Lo dichiara in una nota Orazio Azzolini, Presidente del Circolo Energie per Fiumicino.

