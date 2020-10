Pomezia, l’Associazione Tyrrhenum presenta lo spettacolo teatrale “Aspettando er sor Enea”

Pomezia – Venerdì 23 ottobre 2020, alle ore 18.30, presso il Centro Congressi del Simon Hotel di Pomezia (via Calvi, 9), andrà in scena “Aspettando er sor Enea”, commedia scritta da Gianni Di Spirito e diretta da Ondina Cera.

Lo spettacolo della compagnia teatrale “Italia” dell’Associazione Tyrrhenum di quest’anno si ricollega direttamente con la prima della sua Compagnia “Talia”, “E’ arivato er sor Enea”.

“Vedremo il Lazio prima dell’arrivo di Enea, le varie vicissitudini di Re Latino – si legge in una nota dell’Associazione -, Lavinia, Turno, Fauno, etc. Lo spunto è il desiderio di far conoscere la storia locale attraverso un testo divertente e surreale che senza discostarsi dalla leggenda ufficiale ironizza e scherza per far ricordare meglio quanto sia grande il nostro passato e quanto gli siamo debitori. Debitori anche per il futuro: infatti, possiamo poggiare le basi sul nostro passato per fondare un futuro sicuro e valido. Quindi, parleremo del nostro territorio, della nostra storia e di noi, per ridere, conoscere e interessare”.

Per poter rispettare le disposizioni anti covid e godere dello spettacolo in piena sicurezza, i posti saranno limitati e sarà obbligatorio prenotare (per maggiori informazioni, potete contattare il 388/7776269, o mandare una mail all’indirizzo ass.tyrrhenum@gmail.com). L’evento è gratuito.

