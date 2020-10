Pomezia, riqualificazione del litorale: il progetto del Comune

Pomezia – La Giunta comunale di Pomezia ha presentato richiesta di finanziamento per la riqualificazione del litorale di Torvaianica. Si tratta del progetto esecutivo per il completamento del marciapiede sul lungomare delle Meduse, nel tratto compreso da via Atene a via Stoccolma.

“Un intervento importante – rileva l’Assessore Federica Castagnacci – che ci consentirà di completare i marciapiedi lato mare da via Atene al confine con il Comune di Ardea valorizzando i varchi pedonali, abbattendo le barriere architettoniche e integrando la rete di connettività esistente e il sistema di videosorveglianza a protezione dei varchi pedonali a mare e degli attraversamenti stradali”.

“Il Lungomare delle Meduse e piazza Ungheria – evidenzia il Sindaco Adriano Zuccalà – rappresentano il fulcro dell’attività commerciale e turistica del territorio. Per tali ragioni è nostra intenzione mettere a punto un progetto di riqualificazione tout court dell’area attraverso un sistema di illuminazione pubblica a led da via Atene a via Stoccolma, l’installazione di un sistema di wi-fi ad uso turistico e l’integrazione dell’arredo urbano della passeggiata a mare in prossimità di piazza Ungheria”.

