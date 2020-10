Torna “Cartoline da Civitavecchia”: ecco come partecipare

Civitavecchia – “Cartoline da Civitavecchia“, il social contest ideato da Port Mobility, torna con la sesta edizione.

Un’edizione che si preannuncia sicuramente diversa dalle precedenti. I difficili tempi che stiamo vivendo impongono una riflessione non solo sulle nostre abitudini e sul nostro stile di vita, ma anche sull’ambiente che ci circonda. Per questo, a partire dal tema scelto, il contest si prefigge il nobile obiettivo di promuovere il territorio per sensibilizzare e valorizzare l’importanza e la bellezza della natura.

Il tema

Il tema del contest della sesta edizione è “La città e la sua natura”. “La mia anima non può trovare nessuna scala per il Paradiso che non sia la bellezza della Terra”, ha detto Michelangelo Buonarroti. Ed è con le parole del grande artista italiano che dà anche il nome al monumento simbolo di Civitavecchia e del suo porto che viene lanciata la sfida per questa edizione.

Il nostro territorio, infatti, a metà strada tra il mare e la collina, è ricco di autentici spettacoli naturali, panorami mozzafiato e paesaggi da scoprire e riscoprire. Pertanto, l’invito a tutti i partecipanti è quello di mostrare attraverso una o più fotografie il volto più green di Civitavecchia, i luoghi che rappresentano le ricchezze e le bellezze naturali del suo territorio.

Come partecipare

A partire dal 9 ottobre fino al prossimo 22 novembre, cittadini, turisti e fotografi (amatori e non), potranno inviare una o più fotografie all’indirizzo e-mail redazioneweb@portmobility.it oppure direttamente attraverso le nostre pagine Facebook ed Instagram accompagnandole sempre dell’hashtag #cartolinedacivitavecchia.

Come sempre, 12 fotografie saranno selezionate per il nuovo Calendario 2021, ma tutte saranno pubblicate sul sito di Port Mobility e sui social. Per scoprire come partecipare e leggere il regolamento completo, clicca qui.

