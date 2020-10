Violenza nella notte a Fiumicino: un 43enne picchia due poliziotti

Fiumicino – Pericolo nella notte a Fiumicino: un uomo ha attaccato due poliziotti. Oggi, 10 ottobre, in via della Scafa la Polizia di Stato ha arrestato un 43enne, con precedenti, a seguito di un controllo di routine sfociato in violenza.

Durante un normale giro di controllo, i militari hanno fermato il soggetto chiedendogli semplicemente di esibire i documenti, poco dopo il 43enne ha dato in escandescenza aggredendo con violenza gli agenti e procurandogli 4 giorni di prognosi. Dovrà rispondere di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

