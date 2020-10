X Municipio: Di Giovanni: “In futuro commissioni municipali online anche per gli ospiti istituzionali”

Ostia – Il Movimento 5 Stelle prova a cambiare i regolamenti legati alle commissioni del X Municipio di Roma Capitale, soprattutto in virtù del Covid-19 che impedisce questo tipo di tavoli in presenza fisica.

“Come Commissione Decentramento e Regolamenti – dice Antonio Di Giovanni, Capogruppo del M5S e Presidente della Commissione Decentramento e Regolamenti -, abbiamo proposto e poi votato in Consiglio un documento che consente di mantenere, fino a fine emergenza sanitaria, l’adozione di specifiche modalità di lavoro attraverso piattaforme on line audio-video, per organizzarne lo svolgimento dei lavori, nelle sue articolazioni operative e funzionali. Anche per le Commissioni che torneranno a svolgersi in presenza, tale modello sarà mantenuto, per dare la possibilità agli ospiti istituzionali, di partecipare, collegandosi alla piattaforma in audio video conferenza, per poter interloquire sulle problematiche in esame, con i commissari presenti”.

“L’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 in atto nel Paese ha reso necessario – prosegue Di Giovanni -, al fine di tutelare l’incolumità e la salute pubblica, l’adozione di misure particolari per limitare i contagi. Per questo alla luce delle misure adottate dalle Autorità di Governo e sanitarie, si è posta l’esigenza nei Consigli e nelle Commissioni, di stabilire, in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni da esse emanate, nuovi modelli operativi. Questo ha fatto sì che, ultimamente, nelle Commissioni e nei Consigli Straordinari, la presenza degli ospiti istituzionali sia diventata più cospicua, proprio per la facilità di partecipazione, che non costringe gli stessi a difficoltosi spostamenti all’interno della Capitale, garantendo maggior qualità alle riunioni”.

“Il COVID 19 – conclude Antonio Di Giovanni -, ha cambiato le modalità comportamentali nel nostro Paese e noi abbiamo la responsabilità di saper cogliere, quanto meno, gli aspetti positivi di tutta questa drammatica vicenda. Dobbiamo fare di necessità virtù, per dare alla cittadinanza sempre più garanzie e risposte concrete alle problematiche di questo territorio”.

