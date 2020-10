Covid-19 ad Ardea, Possidoni smentisce: “Non sono positivo, basta fake news”

Ardea – “Sono stato contattato da diversi dipendenti del comune di Ardea che mi hanno informato di aver letto in un articolo di giornale il mio nome tra i soggetti positivi al Covid-19 per essere entrato in contatto con il consigliere Nobili (leggi qui)”. Così in una nota stampa l’Assessore Alessandro Possidoni.

“Vorrei assolutamente smentire questa notizia – prosegue – che non corrisponde al vero e tranquillizzare tutti i dipendenti che mi stanno mandando messaggi”.

“Vorrei inoltre far presente un’altra imprecisione: la convocazione per il test non è stata fatta per tutti i consiglieri comunali del Comune ma solo per coloro che hanno avuto un contatto stretto, come da indicazioni delle autorità sanitarie”.

“Comprendo il desiderio di dare le notizie – conclude Possidoni -, ma raccomando sempre di avere certezza delle informazioni diffuse. Entro domani avremo i risultati ufficiali dei tamponi e verrà dato un aggiornamento”.

