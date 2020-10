Formia, la mensa scolastica partirà in date diverse a seconda della scuola: ecco quali

Formia – “La situazione contingente che l’Italia sta vivendo ha reso necessaria una valutazione di tutte le tematiche legate all’apertura del mondo scuola: calendario, inizio lezioni, modalità ingresso e uscita degli alunni, trasporto scolastico e mensa. Tali tematiche sono state discusse e affrontate seguendo le linee guida della Regione pubblicate nel Registro ufficiale n.0749502 del 3.9.2020 e le Indicazioni operative della Regione pubblicate nel Registro ufficiale n.0026781 del 16.9.2020″. Così, in una nota, il Comune di Formia.

“Nell’incontro dedicato alla mensa, tenutosi il 30 settembre – spiegano -, partecipavano in modalità telematica e telefonica i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi “Dante Alighieri”, “P. Mattej” e ” Vitruvio Pollione”; ascoltate le istanze di tutte le parti si procedeva a fissare, tra le altre tematiche, l’inizio del servizio mensa al 12 ottobre 2020 e fondamentale è stato il parere nel merito della Asl condiviso con i dirigenti scolastici. In data 9 ottobre 2020, con nota prot. 4872V.6 del 9.10.2020, il dirigente del Dante Alighieri comunicava di traslare l’inizio del servizio al 19 ottobre 2020 per esigenze organizzative dell’istituto. Il dirigente del “P. Mattej” inizierà il 12 ottobre 2020, come concordato nell’incontro. In data 10 ottobre 2020, infine, la dirigente scolastica del “V. Pollione” chiede un incontro cui si darà seguito lunedì 12 ottobre 2020″, concludono dal Comune.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia