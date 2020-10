Gaeta, bambini in diretta facebook per l’appuntamento con “Undici volte Rodari”

Gaeta – Il Sistema Bibliotecario Sud Pontino e il Comune di Gaeta, con Leggimi Sempre, non rinunciano a portare le migliori letture ai bambini anche nel rispetto del cosiddetto “mini lockdown” stabilito dalla Regione Lazio con ordinanza regionale emessa l’8 ottobre.

Si svolgerà infatti in diretta Facebook. sulla pagina di “Leggimi Sempre”, ma in modalità partecipativa, il settimo incontro del tour “Undici volte Rodari”, a Gaeta: l’appuntamento di lettura e musica (già rinviato per rischio maltempo) verrà regolarmente trasmesso da piazza Goliarda Sapienza martedì 13 ottobre alle 17 e 30.

Il progetto itinerante, realizzato dal Sistema Bibliotecario Sud Pontino con Leggimi Sempre tocca undici Comuni del territorio nel centenario della nascita del grande scrittore italiano.

Per Gaeta il tema scelto è l’Italia “fantastica” di Gianni Rodari: quei luoghi del nostro Paese che nell’opera rodariana diventano scenario di storie straordinarie.

La lettura di favole e filastrocche sarà accompagnata dalla trasmissione di illustrazioni d’autore e dalla chitarra dal vivo di Sandro Sposito di ARS-Arte Ricerca Sperimentazione.

L’evento conta sulla grande partecipazione dei bambini di Gaeta, già abituati durante il lockdown della scorsa primavera a incontrarsi sui social network per eventi come “Il maggio dei Libri”.

I giovani lettori potranno interagire in tempo reale con commenti e suggerimenti. L’evento sarà inoltre arricchito da alcuni video dei bambini di Gaeta iscritti all’evento in presenza.

La tappa del tour si svolge in sinergia con la Biblioteca Comunale “Salvatore Mignano”, che appartiene al Sistema e si colloca tra le iniziative “BiblioPride” di AIB-Associazione Italiana Biblioteche. Radio Show Italia 103.5 è la radio ufficiale dell’intera manifestazione.

Di lettura in lettura, nella piazza storica lungo via Indipendenza, tra i murales e le panchine- libro, l’Italia di Rodari, con città e province, monti e mari, laghi e fiumi, si tramuta in scenario formidabile di vicende favolose, buffe e surreali.

