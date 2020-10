Ladispoli, con tosse e febbre organizza due feste: 60 persone in quarantena

Ladispoli – Ha i sintomi del Covid-19 ma organizza due feste: donna positiva e invitati in quarantena. Una signora di Ladispoli ha scelto di ignorare i suoi sintomi da coronavirus e organizzare comunque il compleanno del figlio, invitando ben 60 persone.

Entrambe le feste contavano circa 30 invitati: sia la prima con i parenti che la seconda con gli amici. L’incauta mamma, che al momento del compleanno aveva febbre alta e tosse, ha messo a repentaglio consapevolmente la salute di decine di persone. Ora la donna rischia una denuncia penale.

Dopo la conferma della positività per la donna è scattata la quarantena per 60 invitati che non hanno per nulla gradito. Finendo con l’attaccare con insulti e offese gli operatori della Asl Rm 4, che si erano subito attivati con il contact tracing per evitare una ulteriore diffusione del contagio.

