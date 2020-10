Ore di attesa per un test ai drive-in, la Regione Lazio: “Situazione in miglioramento”

Roma – “La situazione delle attese ai drive-in regionali è in deciso miglioramento. Al drive in lunga sosta di Fiumicino situazione scorrevole. Lo comunica l‘Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, che assicura: “Da oggi monitoraggio quotidiano dei tempi d’attesa”. Auto in coda nei drive in aggiornato alle ore 10:

Asl Roma 1: Labaro 27, San Giovanni 60 (e 6 persone in fila al drive in pedonale), Santa Maria della Pietà 65;

Asl Roma 2: Togliatti 180, Odescalchi 20, Campus Biomedico 89, Istituto Zooprofilattico 40, Torre Spaccata 35;

Asl Roma 3: Forlanini 70, Casal Bernocchi 90;

Asl Roma 5: 120 auto a Guidonia, 80 in fila a Colleferro 80 a Palombara;

Latina e Genzano nessuna auto in attesa.

(Il Faro online)