Ostia, Possanzini: “Irresponsabile confondere i cittadini sul Recovery Fund”

Ostia – “In un momento complesso come quello che stiamo vivendo – si legge in una nota diffusa dal segretario di Sinistra Italiana X Municipio, Marco Possanzini – è assolutamente irresponsabile confondere i cittadini su di un tema delicato come il Recovery Fund“.

“Le dichiarazioni della sindaca Raggi – continua Possanzini – fanno cadere le braccia: ‘Abbiamo presentato progetti per 25 miliardi prendendo tutti quelli su cui abbiamo lavorato in quattro anni. Ora vediamo quanti ce ne daranno, ma intanto io li ho chiesti’. Praticamente il M5S che governa la città ha raccolto le proposte snocciolate in questi anni di governo, le ha incollate su un documento di testo e le ha inviate via mail incrociando le dita sulla possibilità che qualcuno decida prima o poi di finanziarle. Questo è l’approccio improvvisato, rabberciato, utilizzato dal M5S per affrontare il tema dell’utilizzo dei fondi messi a disposizione nel Recovery Fund”.

“Hanno spacciato un elenco di proposte come dei progetti già pronti ed hanno spacciato la richiesta di utilizzo dei fondi europei come una specie di assegnazione di risorse già avvenuta. La riprova è legata alle dichiarazioni di Paolo Ferrara che addirittura ci ‘disinforma’ sulla tempistica di realizzazione delle opere finanziate con il Recovery Fund. Il salto dello steccato è talmente forzato e improvvisato da permettere al Presidente in pectore del Municipio X di riuscire a raddoppiare i mesi del 2021, da 12 mesi a 24. Battute a parte, è inaccettabile l’approccio elettoralistico e propagandistico sull’utilizzo dei fondi europei perché alimenta illusioni, diffonde false informazioni, genera confusione”.

“Non va dimenticato – spiega Possanzini – che l’utilizzo di quei fondi è subordinato alla presentazione di progetti, non di proposte, al vaglio degli stessi da parte del Governo e che per l’erogazione dei finanziamenti, oltre alle verifiche, è previsto il ‘soddisfacente conseguimento degli obiettivi intermedi’, cioè le prove sulla realizzabilità e sullo stato di avanzamento delle opere, pena la sospensione e l’annullamento del finanziamento previsto. Parliamo quindi di un iter molto complesso e delicato, non certo di una conferenza stampa a cui fa seguito una mail, anzi una Pec, e un comunicato stampa. Paolo Ferrara ci ha raccontato che con i fondi europei verrà rifatto tutto il lungomare di Ponente, creando l’illusione che l’opera sia già finanziata e il cantiere quasi pronto a partire. Proprio sul lungomare di Ponente, invece di disinformare i cittadini, Ferrara dovrebbe informarli su come sono stati spesi i soldi pubblici per la piantumazione delle palme, dei pitosfori e per la posa in opera dell’impianto di irrigazione. Le essenze piantumate sul lungomare di Ponente sono da tempo bruciate”.

“La situazione del litorale di Ponente è di semplice descrizione: aiuole dismesse, siepi di pitosforo completamente essiccate, palme vistosamente ripiegate sul fusto ed in profonda sofferenza. Il nuovo impianto di annaffiamento, celebrato come una delle opere di irrigazione più avanzate ed efficienti del secolo, molto probabilmente si è guastato addirittura prima di entrare in esercizio nonostante qualcuno lo abbia anche dovuto collaudare. Sulle siepi e le palme rinsecchite, il M5S ci aveva raccontato dell’esistenza di un contratto di assicurazione per una nuova piantumazione, a costo zero per l’Amministrazione, in caso di mancato attecchimento delle piante. Stupisce che una ditta, consapevole che quell’opera di piantumazione fatta in pieno inverno sarebbe finita a carte quarantotto, abbia sottoscritto un’assicurazione per intervenire e sostituire a proprie spese le piante morte. Ovviamente nessuna pianta è stata sostituita e di questa fantomatica assicurazione non ne parla più nessuno”, conclude Possanzini.

