Anche a Fiumicino arriva il “bonus parrucca” per le pazienti oncologiche

Fiumicino – “C’è tempo fino al 31 ottobre per presentare la domanda di accesso al contributo per l’acquisto delle parrucche per tutte le donne residenti nella Regione Lazio affette da alopecia conseguente a terapia oncologica“. Ad annunciarlo è l’assessora alle Politiche Sociali di Fiumicino, Anna Maria Anselmi.

“E’ stato pubblicato, infatti, un avviso pubblico da parte della Asl Roma 3 in cui sono indicate nel dettaglio la documentazione da allegare alla domanda e le modalità di presentazione della stessa (clicca qui)”, spiega l’Assessora.

“Per il 2020 – aggiunge Anselmi – l’importo del contributo erogabile per ciascuna beneficiaria sarà di 250 euro e comunque non superiore al costo sostenuto per l’acquisto della parrucca. Si tratta di un aiuto importante a livello economico che va incontro a donne che, a causa del tumore, già soffrono a livello fisico e psicologico”.

