Anzio, rissa a colpi di bottiglie, calci e pugni in un condominio: due arresti e una denuncia

Anzio – Una lite a parole si è trasformata velocemente in una rissa a colpi di bottiglie, calci e pugni tra tre stranieri. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, all’interno di un condominio in via Taglio delle Cinque Miglia, ad Anzio.

I Carabinieri della Compagnia di Anzio sono intervenuti per sedare la rissa mentre i Carabinieri della Stazione di Nettuno, giunti per primi sul posto insieme al personale medico, hanno arrestato due soggetti per rissa e lesioni personali gravi (un romeno classe 84 e un indiano classe 80, entrambi con precedenti) e denunciato un altro indiano, incensurato classe 89, che nella colluttazione aveva la peggio.

Quest’ultimo, infatti, è stato immediatamente trasportato presso gli ospedali riuniti di Anzio-Nettuno e ricoverato nel reparto chirurgia ricevendo una prognosi di ben 30 giorni per importati ferite al costato con alcune fratture.

La lite è avvenuta all’interno di un’abitazione privata per futili motivi, alimentati altresì dall’abuso di sostanze alcooliche. I due arrestati sono stati portati al carcere di Viterbo in attesa di giudizio di convalida.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

