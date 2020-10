Ardea, Simone Centore: “Aderisco al Gruppo misto”… aspettando Cambiamo con Toti

Ardea – “Finché questa situazione non verrà chiarita, ho deciso di aderire al Gruppo Misto. Da qui porterò avanti anche il lavoro per far eleggere il nuovo Presidente della ‘Commissione Controllo Garanzia Verifica Atti’ del Comune”. Ad affermalo è Simone Centore, che recentemente aveva deciso di aderire al gruppo Cambiamo con Toti, salvo poi trovare ostacoli in assise comunale.

“Nell’ultimo Consiglio comunale – spiega Centore – il gruppo Cambiamo con Toti non è stato riconosciuto dal Presidente Zito all’interno dell’Assise. I dirigenti di ‘Cambiamo con Toti’ si stanno muovendo per risolvere questo problema interno al Parlamentino di Ardea. Finché questa situazione non verrà chiarita – ribadisce Centore – ho deciso di aderire al Gruppo Misto”.

“Ho aderito con convinzione al nuovo progetto politico di Giovanni Toti – conclude Centore -, che è un’area più moderata in confronto al passato. Se però non si risolve il problema all’interno dell’assise di Ardea, non escludo un mio ritorno in Fratelli d’Italia”.

Dopo la presa di posizione politica, anche un augurio personale: “Faccio i migliori auguri al Consigliere comunale colpito dal Covid-19 – afferma Simone Centore, Consigliere al Comune di Ardea -. che è ricoverato in ospedale per superare al meglio la malattia. Un augurio di pronta guarigione che estendo anche agli altri dipendenti comunali toccati dal virus”.