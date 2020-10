Coronavirus a Ladispoli, focolaio alla Rsa San Luigi Gonzaga

Ladispoli – Focolaio al San Luigi Gonzaga di Ladispoli: registrate 13 positività al test rapido. Venerdì scorso, 9 ottobre, la Asl Roma 4 ha rilevato il caso di un paziente proveniente dal San Luigi Gonzaga, che si era recato all’ospedale San Paolo, dove è risultato positivo al tampone molecolare.

A seguito della positività riscontrata, una squadra della Asl si è recata presso la Rsa e ha sottoposto al test antigenico (test rapido) tutto il personale (75 persone) e 100 ospiti della struttura. Inoltre, sono stati effettuati 96 tamponi molecolari.

Si sono riscontrate 13 positività ai test antigenici, di cui 5 dipendenti e 8 tra i pazienti. Tutte queste persone sono in attesa di conoscere l’esito della conferma dell’esame del tampone nasofaringeo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ladispoli