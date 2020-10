Covid-19 a Ladispoli, inaugurato un centro tamponi alla Casa della Salute

Ladispoli – Allestito questa mattina, 12 ottobre, presso la Casa della Salute di Ladispoli un container dedicato ai tamponi. Si accede dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 20.00 e il sabato dalle 7.00 alle 14.00. Nella fascia 14.00 – 16.00 verrà data precedenza ai bambini presenti.

La Asl Roma 4 ha voluto dedicare un punto autonomo anti-Covid per il distretto 2, e a seguito di un sopralluogo effettuato dalla direzione strategica questa mattina, si è dato il nulla osta per montare un gazebo che funzionerà da sala di attesa e che verrà montato oggi pomeriggio.

Già da domani, 13 ottobre, la postazione Cup sarà interna al container, per agevolare il lavoro degli operatori e soprattutto per andare incontro all’utenza. Poi mercoledì arriverà una seconda struttura, che servirà gli utenti come Drive-in, in questo modo ci saranno due postazioni tamponi, una in container e una tramite la propria vettura attraverso il Drive-in.

Inoltre, verrà allestita una pedana mobile per i disabili e ci saranno due vigilantes dedicati, che si occuperanno di garantire il distanziamento e facilitare le operazioni a supporto degli operatori sanitari.

