DemoS Fiumicino: “Approvata la mozione sulle corsie preferenziali per Portatori di Bisogni Speciali”

Fiumicino – Nel corso dell’ultimo consiglio Comunale il gruppo Consiliare DemoS Fiumicino ha presentato delle mozioni che sono state votate all’unanimità dall’intero Consiglio Comunale.

“Desideriamo ringraziare le forze politiche locali – spiegano Maurizio Ferreri e Armando Fortini – che hanno sostenuto le nostre proposte. Tra le proposte approvate vogliamo evidenziare quella sulle Corsie preferenziali per “Portatori di Bisogni Speciali”.

Pur in assenza di una normativa chiara sul punto è senz’altro un dovere morale dare la priorità di accesso agli uffici pubblici ai portatori di bisogni speciali come ad esempio persone disabili, donne incinta, genitori con bambini piccoli.

Attraverso questa mozione, si chiede alla Giunta di emanare a riguardo, specifiche linee di indirizzo affinché vengano introdotte le succitate buone prassi idonee a porre maggiore attenzione a queste persone e nello stesso tempo rafforzare nei cittadini la cultura dell’inclusione, basata sul buon senso e sulla buona educazione.

Nel Consiglio Comunale abbiamo ritenuto importante evidenziare un fenomeno sociale, in crescita nel nostro paese, quello del “genitore separato in disagio economico e abitativo”.

La separazione, come ben sappiamo, causa gravi problemi a tutta la famiglia. Il genitore che deve lasciare la casa coniugale inizia una situazione di disagio economico ed a volte dove non esistono alternative anche abitative.

Non è raro che l’allontanamento dalla casa coniugale porti un genitore a vivere in auto o in strutture abbandonate. Una situazione che spesso li vede costretti ad allontanarsi dai figli e non svolgere più il ruolo di genitore. Per questo motivo riteniamo che oltre che il problema sociale della persona in disagio, dobbiamo anche salvaguardare il diritto inviolabile dei figli di crescere con la “presenza attiva” di entrambi i genitori.

Una politica sociale adatta a sostenere questi genitori nelle prime fasi critiche della post-separazione, in modo da poter evitare l’impoverimento economico e il conseguente isolamento, creando quelle condizioni che possano loro permettere di continuare a svolgere il loro ruolo genitoriale”.