Fiumicino, annullata la trentunesima edizione della Best Woman in programma per il 6 dicembre 2020

Fiumicino – Con rammarico e tristezza l’Atletica Villa Guglielmi comunica che, a causa delle note vicende derivanti dalla “pandemia Covid19”, è costretta ad annullare la 31° edizione della classica di 10 chilometri Best Woman in programma il prossimo 6 dicembre a Fiumicino. Condividiamo e rispettiamo le disposizioni in vigore emanate dalle Istituzioni preposte che hanno lo scopo di contenere il più possibile il contagio e il propagarsi della pandemia, certi che sia vicina la sconfitta definitiva del virus.

“Avevamo in serbo delle novità per questa nuova edizione – dichiara il presidente della ASD Atletica Villa Guglielmi Ludovico Nerli Ballati – ed eravamo carichi di energia, forti anche del grande successo dello scorso anno ma purtroppo dobbiamo fermarci. Speriamo di lasciarci presto alle spalle questo difficile momento e ricominciare a correre, insieme a tutti i nostri sostenitori, amici, sponsor e appassionati che da sempre fanno grande la Best Woman. La nostra meravigliosa gara è solo rimandata. Torneremo più carichi e forti di prima”.

La Best Woman vi abbraccerà di nuovo domenica 5 dicembre 2021.

