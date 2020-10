Fiumicino, partiti i lavori di messa in sicurezza per la rotonda di via Portuense

Fiumicino – Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza presso la rotonda di via Portuense a Fiumicino, che da diverso tempo aveva recato disagi a numerosi motirizzati.

“Dopo un periodo di sperimentazione e organizzazione – afferma Angelo Caroccia, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino – iniziano i lavori di messa in esercizio della rotonda in Via Portuense, all’altezza del civico 2380″.

“Si tratta – prosegue Angelo Caroccia – di lavori di messa in sicurezza di un incrocio che si trova su un’arteria importante, anche in virtù del passaggio dei mezzi pesanti impossibilitati al transito su via dell’Aeroporto a causa della restrizione dovuta al tonnellaggio dei mezzi. L’intervento sarà realizzato in collaborazione con Aeroporti di Roma: saranno previsti anche la creazione del proseguimento della ciclabile fino a via Lago di Traiano e un passaggio pedonale più agevole”.

