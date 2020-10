Il Nobel per l’economia 2020 ai due prof che hanno migliorato la teoria delle aste

Stoccolma – Il Nobel per l’economia: un premio da dividere in due. Il premio per le Scienze Economiche 2020 assegnato dalla Banca Centrale di Svezia è stato attribuito quest’anno a Paul Milgrom e Robert Wilson.

I due sono stati premiati per la ricerca dei modelli di vendita all’asta di beni e servizi difficili da vendere in maniera tradizionale, come le frequenze radio. “Scoperte di cui hanno beneficiato venditori, acquirenti e contribuenti di tutto il mondo” ha spiegato la Riksbank.

Il premio Nobel per l’Economia è infatti ufficialmente il premio della Banca Centrale di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel e viene assegnato dal 1969, in seguito all’istituzione da parte della Sveriges Riksbank, di uno speciale fondo di dotazione per il conferimento del premio.

Questo premio non era previsto dal testamento di Alfred Nobel, ma viene gestito dalla Fondazione Nobel e consegnato assieme agli altri premi.

Il premio per le Scienze Economiche quest’anno è diviso a metà fra due accademici statunitensi, entrambi professori alla Stanford University. Paul R. Milgrom, nato il 20 aprile del 1948 a Detroit, è un esperto della teoria dei giochi, ed è anche attivo in ambito imprenditoriale avendo fondato diverse compagnie, fra cui una Auctionomics, specificatamente dedicata alla fornitura di software per la gestione di aste.

Robert B. Wilson, nato nel 1937 a Geneva, è professore emerito a Stanford, dove ha insegnato dal 1964 (e dove ha avuto fra i suoi allievi lo stesso Milgrom).

