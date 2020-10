Infernetto, i rifiuti intasano il canale: viale di Castel Porziano a rischio allagamento

Ostia – Lattine, bottiglie, rami e fogliame riempiono, all’altezza del civico 333, il canale di viale di Castel Porziano, all’Infernetto, col rischio che un temporale possa provocare l’allagamento dell’intera area.

Bastano poche gocce, infatti, a mettere in difficoltà il canale ostruito: anziché scorrere come dovrebbe, l’acqua, bloccata da montagne di arbusti e rifiuti di varia natura, crea delle pozzanghere e ristagna.

Alla mancata manutenzione del canale, che dovrebbe essere responsabilità comunale, si è poi aggiunta l’inciviltà di alcuni cittadini: l’intero viale di Castel Porziano è infatti costellato di immondizia di ogni genere. Un dettaglio certo non trascurabile, e che non fa altro che aggravare una situazione già piuttosto critica.

