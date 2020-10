La richiesta di aiuto dei professionisti del settore edile al sindaco di Formia

Formia – Hanno scritto al sindaco di Formia per chiede aiuto.

I professionisti locali dell’edilizia, siano essi architetti, ingegneri, geometri o periti, hanno deciso di inviare una lettera aperta al primo cittadino Paola Villa per sensibilizzarlo a “la situazione di estrema criticità del settore conseguente alla pandemia da Covid-19 e comunque già presente negli ultimi anni”.

Nella missiva, una 50ina di scriventi, chiedono esplicitamente di “favorire tutte le iniziative possibili volte al rilancio del settore, come è noto, propulsivo anche del settore commerciale e terziario”.

Nel cercare un dialogo e quindi una soluzione alle problematiche che stanno vivendo ritengono che “una delle priorità sia rappresentata dal miglioramento della macchina amministrativa, a fronte di una serie di criticità”,

Per meglio far comprendere il loro punto di vista fanno un elenco sommario delle criticità.

“Occorre – dichiarano- potenziare l’archivio del settore urbanistica e ridurre i tempi per poter effettuare gli accessi agli atti amministrativi. Irrobustire anche l’ufficio vincoli del settore urbanistica in quanto il nostro territorio è interessato da una serie innumerevoli di vincoli. L’attuale sportello unico si trova a dover gestire una moltitudine di pratiche sicuramente non alla portata di un ufficio competente costituito da un solo professionista, un architetto, peraltro con orario di lavoro part-time”.

E proseguono ancora nell’elenco di disagi che si trovano a dover affrontare. “Occorre una soluzione all’annoso problema delle pratiche di condono edilizio inevase, la cui istruttoria, oltre che portare a conclusione istanze formulate oltre trenta anni fa, potrebbe costituire un’ulteriore opportunità lavorativa per la possibilità di intervento sugli immobili sanati”.

Non di meno i professionisti autori della lettera ritengono sia “importante dare concreta attuazione agli interventi di rigenerazione urbana così come indicate dalla legge regionale numero 7 del 2017, attraverso deliberazioni di competenza comunale. Questo darebbe impulso all’attività edilizia.”

Per concludere gli scriventi esortano il sindaco a “ripristinare il ricevimento del pubblico, al fine di indirizzare il cittadino ed avere chiarimenti e informazioni su problematiche relative all’edilizia sul territorio”.