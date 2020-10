Latina, scontro Comune-Tar sulla pergotenda

Ha impugnato il provvedimento di improcedibilità del Comune di Latina e il Tribunale regionale del Lazio, sezione di Latina, le ha dato ragione: la pergotenda può restare.

Un’attività a Marina di Latina aveva presentato la cosiddetta “Scia”, segnalazione certificata di inizio attività, per allestire una pergotenda, tenda retrattile sorretta da una struttura, al fine di poter sfruttare al meglio la propria attività nella stagione estiva.

Con una nota municipale l’amministrazione comunale del capoluogo pontino aveva dichiarato l’improcedibilità, in relazione alla scia, in quanto non sembra fosse conforme al piano particolareggiato esecutivo Marina di Latina.

Anche un secondo atto, una istanza di revisione, presentato dall’attuale ricorrente, titolare di un’attività estiva, era stato dichiarato improcedibile dal Comune di Latina.

Ma la titolare dell’attività ha presentato ricorso al Tar evidenziando intanto che si trattava di opera rimuovibile, da allestire esclusivamente per attività stagionale che non alterava il prospetto o la sagoma dell’edificio, ma anche che la pubblica amministrazione non aveva agito secondo legge, per l’annullamento di ufficio.

La posizione della ricorrente è stata condivisa dal giudice amministrativo che ha accolto il ricorso e annullato gli atti del Comune di Latina condannando quest’ultimo al pagamento delle spese legali.