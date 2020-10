Lega giovani Latina: nominati il nuovo vice coordinatore regionale e il coordinatore della provincia

Latina – “Si è svolto lo scorso sabato, 10 ottobre 2020, il direttivo della Lega Giovani Lazio. L’occasione è stata resa necessaria per fare un’analisi politica in virtù dei prossimi appuntamenti elettorali nei comuni del Lazio e per un riassetto degli incarichi all’interno del direttivo regionale. A tal proposito sono stati nominati Marco Maestri vice coordinatore Regionale e Carlo Piccolo coordinatore Provinciale di Latina”. Ad annunciarlo in una nota stampa è il coordinatore regionale Marco Pietrandrea.

“I due giovani del Carroccio – prosegue il Coordinatore Regionale – si sono contraddistinti per l’impegno attivo e costante durante tanti anni di militanza, sia nel nostro movimento giovanile con incarichi di responsabilità, che all’interno della Lega”.

“Un grande in bocca al lupo – conclude Pietrandea – a loro ed a tutti i giovani leghisti che hanno deciso di credere in un progetto che si ispira all’azione politica del nostro leader Federale On. Toccalini e a Matteo Salvini”.

