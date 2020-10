Maccarese, sospesa la rassegna “Cinema per noi”

Fiumicino – “Come molti di voi sapranno o immagineranno, a causa della pandemia Covid-19, siamo stati costretti a interrompere la rassegna ‘Cinema per noi’ 2019-2020 e, nonostante i numerosi sforzi, non si è potuto riprendere le proiezioni dei film in programma”. Così, in una nota, l’associazione L’Albero di Maccarese.

“Le numerose limitazioni e/o azioni preventive previste dalle leggi per lo stato d’emergenza, purtroppo, ci impongono uno stop anche per la rassegna ‘Cinema per noi’ 2020-2021! Ma stiamo costantemente vagliando opzioni e monitorando lo scenario normativo per poter riavviare una nuova rassegna cinematografica appena possibile. Vi terremo informati”, concludono.

