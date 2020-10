MILF COLLECTION by Mulac Cosmetics

La MILF COLLECTION di Mulac Cosmetics (leggi qui) trae ispirazione dal prodotto iconico del brand, ovvero il rossetto opaco nude rosato, e lancia il messaggio “Makeup Instinct Lives Forever“. La collezione, vegan e cruelty free, è composta da una palette occhi, un siero viso, delle ciglia finte e 4 rossetti stick (leggi qui). Scopriamola insieme (leggi qui).

Il siero viso

Il Milf Magic Potion (20,90 euro) è un siero illuminante ed idratante, composto per il 97% da ingredienti di origine naturale, e contenente il 5% di estratto di Fiori di Sakura, il ciliegio giapponese, che in quanto simbolo del rinnovamento e della rinascita, risveglia la pelle esaltandone la luminosità e contrastando il processo di invecchiamento. Applicando questo siero sulla pelle detersa, mattina e sera, l’incarnato risulterà liscio, rassodato, rimpolpato, tonico ed uniforme.

La palette occhi e le ciglia finte

La M.I.L.F. Palette (39,90 euro) è una palette occhi composta da uno specchio e da 15 ombretti dai colori più neutri a quelli più inediti, declinati in 6 differenti texture: la matt ink, la metal glow, la stardust injection e 3 del tutto inedite ovvero la crystal lights, la sparkle crush ed il shine flow. Le tonalità presenti sono: Milfy Way che è un vaniglia chiaro neutro matt ink, Forever che è un pesca chiaro neutro matt ink, Desire che è uno champagne scuro rosato metal glow, Hot & Spicy che è un terracotta aranciato medio scuro matt ink, Donna che è un oro chiaro neutro metal glow, Ribelle che è un verde scuro freddo con perla argento stardust injection, Allusion che è un grigio asfalto con perla argento stardust injection, Touch Me che è un platino con perla sottile crystal lights, Milf che è un arancio chiaro con riflesso oro verde sparkle crush, Malizia che è un oro verde multi riflessato stardust injection, Cold Nights che è un grigio scuro intenso matt ink, Carrie che è un giallo curry medio matt ink, I’m Horny che è un rosso luminoso shine flow, After Sex che è un rosa malva chiaro matt ink e Papi che è un marrone borgogna medio matt ink.

Sognami (11,90 euro) sono delle ciglia finte effetto “allungante e volumizzante” che rendono lo sguardo sensuale ed ammaliante.

I rossetti

Tra i rossetti stick (14,90 euro ciascuno) facenti parte della collezione troviamo: Milf, dal finish opaco e a lunga tenuta, dato dall’ unione del marrone, dell’arancio e del rosa che hanno dato vita ad un color nude caldo rosato, capace di adattarsi a diverse carnagioni; Momster che è un rosa malva caldo ed ha una texture creamlastic, caratterizzata da un colore pieno che aderisce alle labbra rimanendo confortevole, e da un finish leggermente luminoso che le rende voluminose e rimpolpate;

Mi mamacita che è un arancione bruciato medio scuro nella texture creamlastic e Big mama che è un rosso scuro bruciato dal finish opaco.

La Milf Box

E’ presente inoltre la Box (119,90 euro) composta da tutti i prodotti sopra citati.

(Il Faro Online)