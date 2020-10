Montalto di Castro, Comune e Regione Lazio insieme per risolvere l’erosione costiera

Montalto di Castro – “Questa volta si parla di spiagge e, per essere più precisi, dell’erosione costiera – dice Luca Benni, Sindaco di Montalto di Castro -. La Regione Lazio infatti, con deliberazione di Giunta, ha approvato una variazione di bilancio con la quale ha spostato i 2.500.000 euro già stanziati per la difesa del litorale dai capitoli di competenza a quelli di cassa”.

“Questo tecnicismo ai non addetti ai lavori non dirà nulla, invece è fondamentale – aggiunge Benni -. Infatti, con questa decisione la giunta regionale ha permesso lo spostamento dei due milioni e mezzo, dalle casse della Regione, a quelle del comune. Questo meccanismo ci consentirà nei prossimi giorni di garantire, in tempi rapidi, la progettazione e la realizzazione dell’intervento di protezione della costa del nostro litorale, laddove l’erosione costiera ha causato criticità da risolvere urgentemente”.

“Approfitto – continua Benni – per ringraziare l’impegno del presidente della Regione Nicola Zingaretti, l’assessore Mauro Alessandri e il Consigliere Enrico Panunzi che hanno subito compreso la necessità di intervenire con la massima urgenza. L’erosione costiera non solo provoca gravi danni ambientali e di sicurezza, ma danneggia anche l’economia turistica a causa della scomparsa di intere parti di litorale”.

“La collaborazione tra Regione Lazio e comune di Montalto di Castro – conclude il sindaco Benni – si fa sempre più intensa in ogni campo e pensare insieme al bene dell’economia, dell’ambiente e dei cittadini è l’unico obiettivo che i due enti hanno da sempre”.