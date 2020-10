Ncc a Fiumicino, Troili: “Settore nel caos. Servono maggiori controlli”

“Il sequestro dell’ennesimo Ncc che operava in modo improprio avvenuto a Fiumicino – afferma Olimpia Troili esponente del Partito Democratico a Roma – è la riprova del completo caos che caratterizza il settore del noleggio con conducente”.

“Non è assolutamente la prima volta che questo accade – prosegue Troili -, producendo una concorrenza sleale che danneggia i tanti autisti onesti della città, già in sofferenza per il calo dei viaggiatori dovuto all’epidemia di Covid-19. L’amministrazione sembra assente rispetto alla presentazione delle istanze di un comparto che la Sindaca Raggi prima ha sostenuto per tornaconto elettorale e poi ha miseramente abbandonato a criticità mai veramente affrontate dal Campidoglio”.

“Sono necessari maggiori controlli – conclude Olimpia Troili – per garantire il rispetto delle regole e assicurare la legalità. Roma non può più aspettare».

