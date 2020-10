Roma – Fermato nella zona della Fontana di Trevi un giovane di 26 anni, che da diversi giorni vandalizzava delle autovetture a colpi di di spada. Il ragazzo si era costruito da solo quest’arma, che utilizzava per danneggiare le vetture del centro e i citofoni delle palazzine.

Il soggetto si sarebbe reso protagonista della vandalizzazione di 26 automobili nel Centro storico di Roma, con le azioni perpetrate la settimana scorsa in via Ripetta, passeggiata di Ripetta, via Canova e via Gesù e Maria.

Foto 3 di 4







Sono state le indagini degli investigatori della Polizia di Stato a far trovare il vandalo, che aveva lasciato nelle sue azioni delle insindacabili prove di responsabilità e soprattutto era stato visto da testimoni.

Ultimamente il ragazzo aveva vandalizzato un ciclomotore elettrico a motore, rimuovendogli la batteria. Il soggetto è stato fermato e dovrà rispondere di reati di danneggiamento e ricettazione. I poliziotti gli hanno sequestrato la spada rudimentale.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana