Roma, tentativo di furto in appartamento sventato dalla Polizia: 2 persone in manette

Roma – Nella notte tra sabato e domenica sono stati fermati due ladri nella zona del Celio. Si tratta di due uomini di 30 e 39 anni, che avevano provato a effettuare per due volte un furto in abitazione.

Il primo tentativo non è andato a buon fine, considerato come sono stati colti in flagrante da un vicino mentre tagliavano un’inferriata per entrare nel locale. L’uomo vedendoli si è messo ad urlare contro i ladri, allertando la Polizia di Stato. La Polizia arrivata sul posto non ha trovato i malviventi, che si erano sbrigati a dileguarsi.

E’ stata una nuova segnalazione ad attivare i poliziotti, che segnalava come quattro malviventi erano tornati a “completare il lavoro” in quella stessa abitazione che stava venendo scassinata. I ladri colti in flagrante hanno provato una breve fuga a piedi, prima che due di loro venissero arrestati e assicurati alla giustizia.

Altri due ladri che partecipavano al colpo si sono dileguati durante la fuga dalla Polizia.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana