Scuola, nessun taglio ai fondi del Campidoglio per il sostegno degli alunni con disabilità

Roma – Roma Capitale non ha fatto alcun taglio ai fondi destinati al sostegno degli alunni e delle alunne con disabilità del territorio cittadino.

A chiarimento di quanto riportato in alcuni spazi della stampa odierna, infatti, si conferma che il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale ha erogato regolarmente e senza alcuna diminuzione le risorse economiche previste a tal fine per i Municipi, che sono i diretti gestori del servizio Oepa nei rispettivi territori di competenza.

Si tiene, inoltre, a specificare che la funzione di sostegno specifica prevista dal Comune con l’operatore Oepa non è in alcun modo intercambiabile con quella ricoperta dall’insegnante di sostegno che è di competenza statale.

Nel merito di un caso che viene citato, qualora il singolo dirigente scolastico statale prendesse la decisione, nella sua autonomia, di destinare l’insegnante di sostegno statale non in favore del bambino o della bambina con disabilità a cui è assegnato, bensì al ruolo di supplente per intere classi laddove manchi il professore di riferimento, non sarebbe perseguibile la compensazione della carenza venutasi così a creare per il sostegno richiedendo l’erogazione di ore aggiuntive al singolo operatore municipale Oepa.

I ruoli specifici delle due figure professionali, insegnante di sostegno statale da una parte e operatore municipale Oepa dall’altra, rispondono infatti a funzioni del tutto diverse, sia pure complementari, e dunque non possono essere oggetto di sostituzione o scambio.