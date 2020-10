SuperEnalotto, la fortuna bacia Fiumicino: centrato un 5 da oltre 13mila euro

Fiumicino – Il SuperEnalotto vede il Lazio protagonista grazie a una tripletta di “5” centrati nell’ultimo concorso di sabato 10 ottobre. I tre fortunati vincitori hanno portato a casa una vincita da 13.646,96 euro ciascuno.

Le prime due schedine sono state convalidate a Roma, una presso la Tabaccheria Bottoni in via Petralia Sottana 51/53 e l’altra al Bar Tabacchi di via Paola Falconieri 81/85.

Il terzo “5” è stato realizzato a Fiumicino, in provincia di Roma, al punto vendita Anco Marzio, in via Anco Marzio 88. La caccia al “6” riparte domani quando il Jackpot metterà in palio 50,7 milioni.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre nel Lazio, fa sapere Agipronews, manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.