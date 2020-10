Test anti-Covid al Bambin Gesù: senza “Carta della Salute” niente referto

Fiumicino – Dal 5 ottobre 2020, sono stati apertiti due ambulatori presso il Bambin Gesù nel quartiere San Paolo e a Palidoro (leggi qui), dove è possibile effettuare i test anti Covid-19 per i bambini fino ai 6 anni.

Per avere i risultati dei test, come riportato sul sito istituzionale del presidio ospedaliero, è necessario richiedere la “Carta della Salute”, un servizio gratuito che permette di consultare, direttamente on line, la documentazione sanitaria dei pazienti in formato digitale. Per attivarla occorrono pochi passaggi, ma non viene indicato il tempo di attesa necessario per l’effettiva attivazione del sistema online.

Un passaggio che allunga il tempo di consegna del referto, almeno per chi non abbia già provveduto ad attivare la “Carta della Salute” in anticipo, rispetto all’effettuazione del tampone.

Una lettrice de il faroonline.it ci ha raccontato la propria esperienza personale: “Il giorno 5 ottobre ho prenotato telefonicamente un tampone presso il nuovo ambulatorio pediatrico del Bambin Gesù per quello stesso pomeriggio.

Per telefono mi hanno informato che per ricevere la risposta avrei dovuto iscrivere mia figlia al servizio online “Carta della salute”, cosa che ho fatto tempestivamente. Mi è stato confermato in ambulatorio che non c’era altro modo di ricevere i risultati”.

“Il giorno dopo – spiega la lettrice – aspettavo, anche con una certa ansia la risposta del tampone, ma non avevo avuto ancora ricevuto l’attivazione della “Carta della Salute”, ho provato a telefonare più volte in ospedale (centralino e urp) senza ricevere risposta, infine ho mandato un mail all’Help Desk Carta della Salute che mi ha risposto dicendomi che l’ospedale ha una tempistica di 48/72 per le attivazioni richieste online.

A quel punto ho scritto una mail all’indirizzo dell’urp e in copia all’ufficio stampa. Ho telefonato a qualsiasi numero dell’ospedale avessi trovato online e infine, nel primo pomeriggio, credo per aver sfinito gli interlocutori, ho ottenuto l’attivazione del servizio”.

“All’accesso ho trovato il referto del tampone – conclude – che riportava come orario le ore 8:00 del mattino di quello stesso giorno. Dunque le ulteriori ore che ho aspettato per la risposta erano dovute soltanto all’attivazione dei sistemi online”.

Come richiedere la “Carta della Salute”

Per richiedere la “Carta della Salute” è necessario compilare e firmare un modulo, avere un documento di identità valido e dare il consenso al trattamento dei dati personali. E’ possibile richiederla online e ricevere per email i dati per accedere. Altrimenti si può chiedere agli sportelli amministrativi delle sedi dell’Ospedale.

Come funziona

La Carta della salute è una tessera con un numero identificativo (codice tessera) che viene associato a un codice di sicurezza (password o pin). La password può essere personalizzata dopo il primo accesso: in questo modo e grazie a un accesso protetto, l’Ospedale garantisce il rispetto della privacy e la riservatezza delle informazioni sulla salute.

Come si accede alla cartella clinica

Collegarsi a https://cartadellasalute.ospedalebambinogesu.it/, tenendo a portata di mano:

– Codice tessera, composto da 16 cifre. Si trova sul fronte della Carta o viene inviato via email, nel caso di richiesta di attivazione online;

– Codice fiscale del paziente;

– Password (o PIN) che viene consegnata insieme alla Carta e che si può personalizzare dopo il primo accesso.

