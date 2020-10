Test anti-Covid: ecco l’elenco completo di tutti i drive-in nel Lazio

Regione Lazio – “La situazione nei drive-in è in miglioramento. Nel fine settimana si saprà anche quanti medici di medicina generale e pediatri, liberamente hanno risposto alla manifestazione d’interesse per effettuare i tamponi rapidi negli studi medici. In merito poi ai 65 laboratori privati che hanno dato la disponibilità a eseguire i tamponi rapidi è in corso una verifica su la loro operatività” ha comunicato l’Unità di crisi Covid-19.

L’elenco completo dei drive-in

Asl Roma 1:

Cristo Re: via Calasanziane 25 , solo su prenotazione della Asl; Irccs Idi. Ci si può recare dalle ore 14 su prenotazione della Asl via Monti di Creta 104.

Casa della Salute XV Municipio : via S. Daniele del Friuli 8, Roma. Ci si può recare da lunedì a sabato dalle 8 alle 19 e poi domenica dalle 8 alle 18.

: via S. Daniele del Friuli 8, Roma. Ci si può recare da lunedì a sabato dalle 8 alle 19 e poi domenica dalle 8 alle 18. San Giovanni-Addolorata Roma : percorso in auto in Via S. Stefano Rotondo, 5. Ci si può recare da lunedì a domenica dalle 8 alle 20.

San Giovanni-Addolorata Roma : percorso a piedi per la Sala Mazzoni, entrata: in via Amba Aradam, 8, cancello pedonale laterale. Ci si può recare da lunedì a domenica dalle 8 alle 20.

: percorso a piedi per la Sala Mazzoni, entrata: in via Amba Aradam, 8, cancello pedonale laterale. Ci si può recare da lunedì a domenica dalle 8 alle 20. Santa Maria della Pietà, Padiglione 90 : via Eugenio De Mattei 72. Ci si può recare da lunedì a domenica dalle 9 alle 18.

: via Eugenio De Mattei 72. Ci si può recare da lunedì a domenica dalle 9 alle 18. Via dei Monti di Creta, 104, Roma: percorso pedonale e con auto. L’accesso non è diretto e i cittadini sono indirizzati solo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl Rm1.

Asl Roma 2:

Centro Carni : viale Palmiro Togliatti, 1200. Ci si può recare liberamente dal lunedì a domenica dalle 9 alle 19.

Campus Biomedico : via Regdo Scodro, 42/45 (all'interno del parcheggio di superficie). Ci si può recare da lunedì a domenica dalle 9 alle 19.

Irccs Santa Lucia : ingresso da via Ardeatina, 354 (area di parcheggio antistante l'ospedale di Neuroriabilitazione dell'Irccs). Ci si può recare da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30.

Drive-in pediatrico (0-6 anni) per tampone antigenico, presso Centro Prelievi Ospedale Sant'Eugenio : ingresso via Rhodesia, 25 (su prenotazione del pediatra). Ci si può recare da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18.

(0-6 anni) per tampone antigenico, presso : ingresso via Rhodesia, 25 (su prenotazione del pediatra). Ci si può recare da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18. Via Odescalchi 67-A . Ci si può recare da lunedì a domenica dall 9 alle 19.

. Ci si può recare da lunedì a domenica dall 9 alle 19. Presidio sanitario : via di Torre Spaccata,157. Si eseguono tamponi antigenici rapidi e tamponi molecolari, riservati agli utenti già prenotati in piattaforma dal Ssisp della Asl Roma2, i quali necessitano della definizione dell’iter diagnostico e a completamento dell’indagine epidemiologica. Ci si può recare da lunedì a domenica dalle 9 alle 19. Le auto potranno entrare nel centro entro e non oltre le ore 18.

: via di Torre Spaccata,157. Si eseguono tamponi antigenici rapidi e tamponi molecolari, riservati agli utenti già prenotati in piattaforma dal Ssisp della Asl Roma2, i quali necessitano della definizione dell’iter diagnostico e a completamento dell’indagine epidemiologica. Ci si può recare da lunedì a domenica dalle 9 alle 19. Le auto potranno entrare nel centro entro e non oltre le ore 18. Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana: via di Ciampino, 73 , ex ingresso Fonte Appia (ingresso segnalato da un mezzo della Protezione Civile). Ci si può recare da lunedì alla domenica dalla 9 alle 19. Per effettuare il tampone dopo le ore 15.00, contattare prima i numeri: 06 79099.400 oppure 06 79099.410.

Asl Roma 3:

Casal Bernocchi : via di Villa Cilone. Ci si può recare da lunedì a domenica, dalle 9 alle 19.

Ex Presidio Forlanini : Piazza Carlo Forlanini, Roma, Ci si può recare da lunedì a domenica, dalle 9 alle 19.

: Piazza Carlo Forlanini, Roma, Ci si può recare da lunedì a domenica, dalle 9 alle 19. Croce Rossa Italiana (Cri): parcheggio lunga Sosta dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma-Fiumicino – Via Antonio Zara, La struttura è aperta 24 ore su 24.

Asl Roma 4:

Ospedale San Paolo (tenda-container) : largo Donatori del Sangue 1, Civitavecchia. Ci si può recare da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 20, e sabato dalle 7 alle 14, mentre la domenica è chiuso.

Ospedale Padre Pio (container) : via S.Lucia, Bracciano. Ci si può recare da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 20, e sabato dalle 7 alle 14, mentre la domenica è chiuso.

Poliambulatorio Capena (tenda-container) : via Tiberina Km 15.5, snc. Ci si può recare da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 20, e sabato dalle 7 alle 14, mentre la domenica è chiuso.

: via Tiberina Km 15.5, snc. Ci si può recare da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 20, e sabato dalle 7 alle 14, mentre la domenica è chiuso. Parcheggio della Casa della Salute (container): via Aurelia Km 41,500, Ladispoli. Ci si può recare da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 20, e sabato dalle 7 alle 14, mentre la domenica è chiuso.

Asl Roma 5:

Piazza Salvo D’Aquisto : Palombara Sabina, Casa della Salute. Ci si può recare da lunedì a domenica dalle 9 alle 20.

Via degli Esplosivi a Colleferro . Ci si può recare da lunedì a domenica dalle 9 alle 20.

. Ci si può recare da lunedì a domenica dalle 9 alle 20. Centro Agroalimentare Roma (Car) di Guidonia Montecelio : via della Tenuta del Cavaliere, 1, Guidonia (Rm). Ci si può recare da lunedì a domenica dalle 9 alle 20.

: via della Tenuta del Cavaliere, 1, Guidonia (Rm). Ci si può recare da lunedì a domenica dalle 9 alle 20. Aeroporto di Guidonia (Rm): via Roma c/o. Il nuovo Drive-in apre sabato 10/10/2020 alle ore 14.00 e resterà aperto dal lunedì a domenica fino al 15 ottobre, dalle 14 alle 20. Poi dal 16 ottobre il servizio sarà erogato dalle 9 alle 20.

Asl Roma 6:

Ps dell’ex Ospedale E. De Sanctis : via Achille Grandi snc, Genzano. Ci si potrà recare da lunedì a sabato dalle 9 alle 18 e domenica e nei giorni festivi dalle 9 alle 14.

Villa Albani : via Aldobrandini, 32 ad Anzio, Ci si potrà recare da lunedì a sabato, dalle 9 alle 14.

: via Aldobrandini, 32 ad Anzio, Ci si potrà recare da lunedì a sabato, dalle 9 alle 14. Presidio territoriale, località Macchiozza: via del Mare, km19, Pomezia. Ci si potrà recare dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.

Asl di Frosinone:

Via Gaetano Di Biasio n. 157-159 di fronte vecchio ospedale, Cassino. Ci si può recare lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.

Asl Frosinone : accesso da via Fanelli snc, Frosinone. Ci si può recare da lunedì a sabato dalle 9 alle 13.

: accesso da via Fanelli snc, Frosinone. Ci si può recare da lunedì a sabato dalle 9 alle 13. Ospedale Ss Trinità: località San Marciano, Sora, Ci si può recare martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13.

Asl di Viterbo:

Drive-in a Tarquinia : viale Igea 1. Ci si potrà recare da lunedì a sabato dalle 9 alle 14.

Ospedale Belcolle: strada Sammartinese, Viterbo. Ci si può recare da lunedì a domenica dalle 9 alle 19.

Asl di Rieti:

Direzione Aziendale : via del Terminillo, 42, Rieti. Ci si può recare da lunedì a sabato dalle 9 alle 19 e domenica solo su prenotazione.

Drive-in pediatrico: via del Terminillo, 42, Rieti. Ci si può recare da lunedì a sabatp dalle 15 alle 18.

Asl di Latina: