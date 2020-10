Tragliatella, arrivano i pc donati da Codin e Foedus alla scuola Rita Levi Montalcini

Ostia – “I giovani hanno diritto ad un’istruzione completa e in questo mondo in cui il digital divide segna la differenza tra l’opportunità e la possibilità è giusto contribuire a sostenere il nostro futuro e i nostri ragazzi”, con queste parole il dottor Walter Tisone, presidente di Codin, azienda leader del settore informatico, ha commentato la donazione dei pc alla scuola “Rita Levi Montalcini” di Tragliatella.

La donazione, avvenuta attraverso l’interessamento della Fondazione Foedus e del suo delegato, Marco Cervellera Conti, ha visto la consegna dei laptop: “quale aggiornamento della necessaria attrezzatura tecnologica della quale ogni circondario didattico ad oggi necessita al fine di garantire un migliore accoglimento alla formazione tecnologica che sempre più è significativa della quotidianità degli studenti. In fondo non dobbiamo dimenticare gli insegnamenti del passato per poter progredire. Educare, ricorda Cicerone significa soffermarsi sull’istruzione superiore in vista della formazione dell’oratore, nella quale devono confluire erudizione ed etica, ma oggi questa trasmissione di conoscenza passa anche attraverso la digitalizzazione e le nuove tecnologie che devono essere messe a disposizione di tutti per eliminare quelle barriere e quegli impedimenti alla completezza dell’individuo che anche la nostra Costituzione prescrive”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino