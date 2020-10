Vaticano, Papa Francesco incontra il cardinale George Pell

Città del Vaticano – Papa Francesco, dopo tre anni, ha ricevuto questa mattina, in udienza, il cardinale australiano George Pell, Prefetto emerito della Segreteria per l’Economia. A renderlo noto è la Santa Sede. L’ex “ministro dell’Economia”, assolto dall’accusa di pedofilia dopo un lungo processo – nel corso del quale ha subito la carcerazione – a fine settembre è tornato a Roma nel suo appartamento di Oltretevere pochi giorni dopo il licenziamento del cardinale Angelo Becciu (leggi qui).

Ma, come precisato dal Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, non c’è “nessuna coincidenza tra le due cose. Pell aveva chiesto, dopo la sua liberazione, di tornare a Roma. Non c’è stata nessuna convocazione di Pell da parte del Papa. È lui che ha chiesto di venire a Roma, qui ha ancora la casa ma non so quali progetti ha”.

Oggi l’udienza del porporato con il Pontefice. Ripercorrendo la vicenda giudiziaria capitata al cardinale australiano, Vatican news ricorda che poche ore dopo la notizia del proscioglimento di Pell, accusato di abusi sessuali a chierichetti, il Papa, nella messa che ha celebrato ogni mattina via streaming nel lockdown, senza citare la vicenda

Pell, affermò: “In questi giorni di Quaresima abbiamo visto la persecuzione che ha subìto Gesù e come i dottori della Legge si sono accaniti contro di lui: è stato giudicato sotto accanimento, con accanimento, essendo innocente. Io vorrei pregare oggi per tutte le persone che soffrono una sentenza ingiusta per l’accanimento”.

Nel corso del faccia a faccia tra il Papa e il cardinale George Pell, tornato in Vaticano per sistemare alcune cose nel suo appartamento dopo il proscioglimento dalle accuse di abusi sessuali, Bergoglio ha ringraziato il porporato australiano “per la testimonianza”.

Poche battute di cui è possibile riferire grazie ad un breve video girato dai media vaticani. Il Pontefice chiede a Pell come stia, lui risponde “molto bene”. Quindi il Pontefice ringrazia il porporato che a sua volta replica: «Grazie a lei Santo Padre”. Di nuovo il Papa a Pell: “Grazie della testimonianza”. (fonte Adnkronos)

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano