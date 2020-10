Amministrative Roma 2021, Bernaudo candidato Sindaco per i “Liberalisti Italiani”

Roma – Andrea Bernaudo, già consigliere regionale nel Lazio (era stato eletto con la Lista Polverini nel 2010) annuncia la sua candidatura a Sindaco di Roma con la lista Liberisti Italiani, con la quale presenta un programma di riforme che vanno dall’abolizione della Tari alla liberalizzazione delle municipalizzate.

“Vogliamo rivoluzionare la macchina amministrativa, chiamare a Roma competenze nuove e polverizzare le imposte, rendendo conveniente un green deal per la città che deve diventare un esempio virtuoso nella gestione dei rifiuti, nei trasporti pubblici e nella manutenzione stradale, grazie a una rivoluzione liberale che liberi Roma dalla grande depressione in cui l’hanno cacciata”, dichiara Bernaudo. Il claim scelto dai Liberisti per la campagna elettorale capitolina è: “Liberiamo Roma”.

Imprenditore immobiliare, romano, 50enne, Andrea Bernaudo ha fondato l’associazione SOS Partita Iva con cui ha dato voce a migliaia di associati.

